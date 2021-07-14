Пожар в Новосибирске разгорелся рядом с газопроводом

В Новосибирске разгорелся пожар, который затронул три дома. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сообщество «АСТ-54» в «ВКонтакте».

Возгорание произошло на улице Оренбургская в Железнодорожном районе города. По сведениям очевидцев, пожар начал разгораться примерно в пять часов вечера. Загорелись три частных двухквартирных дома и надворные постройки. Недалеко от места пожара проходит газовая труба.

Пожарным удалось ликвидировать очаг возгорание за полчаса, однако сильные порывы ветра мешают сотрудникам. На данный момент тушение пожара все еще продолжается.