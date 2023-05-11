11 мая 2023, 20:57
Пожар в Норильске локализовали на 4000 «квадратов»
МЧС: пожар на складе в Норильске локализовали на площади 4000 кв. м
Пожарные локализовали возгорание, которое произошло на складе в Норильске. Площадь крупного пожара составила четыре тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
«Пожар локализован в 00:05 на площади 4000 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
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Сначала площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но за короткое время она достигла трех тысяч.
Источник «360» рассказал, что горели склады с мебелью, бочки с маслом и горюче-смазочные материалы. Также на месте ЧП раздавались взрывы.
На месте пожара в Норильске продолжают работать 62 человека. В тушении задействовали 16 единиц техники.
По данным МЧС, в районе происшествия наблюдалась высокая пожарная нагрузка. На складах были легковоспламеняющиеся жидкости.
Ранее ведомство опубликовало видео с места тушения крупного пожара на складах в Норильске.
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