Происшествия 11 мая 2023, 20:57 Пожар в Норильске локализовали на 4000 «квадратов» МЧС: пожар на складе в Норильске локализовали на площади 4000 кв. м

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Пожарные локализовали возгорание, которое произошло на складе в Норильске. Площадь крупного пожара составила четыре тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Пожар локализован в 00:05 на площади 4000 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

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Сначала площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но за короткое время она достигла трех тысяч.

Источник «360» рассказал, что горели склады с мебелью, бочки с маслом и горюче-смазочные материалы. Также на месте ЧП раздавались взрывы.

На месте пожара в Норильске продолжают работать 62 человека. В тушении задействовали 16 единиц техники.

По данным МЧС, в районе происшествия наблюдалась высокая пожарная нагрузка. На складах были легковоспламеняющиеся жидкости.

Ранее ведомство опубликовало видео с места тушения крупного пожара на складах в Норильске.