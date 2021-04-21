Пожар в Нижегородской области: сгорело 12 домов

Серьезный пожар случился в селе Ивановское под Нижним Новгородом. Сегорело 12 дачных домов. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на главк МЧС России по региону.

Возгорание быстро распространилось из-за сильного ветра. К моменту прибытия спасателей огонь занимал 360 квадратных метров, также горело 600 квадратных метров сухой травы. Сейчас пожар локализован. В тушении участвуют 20 сотрудников МЧС и семь единиц техники.