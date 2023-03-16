Происшествия 16 марта 2023, 15:47 Пожар в нежилом доме произошел в центре Ижевска

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Возгорание нежилого здания произошло в центре города Ижевска в среду ночью. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

По предварительным данным, пламя охватило внутреннюю отделку одной из квартир деревянного дома. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров.

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Отмечается, что доступ в дом был свободный, поэтому причиной возгорания могло стать неосторожное обращение неизвестных с огнем.

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