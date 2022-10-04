Пожар в нежилом доме произошел в Новосибирской области | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 17:13 Поделиться Telegram

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Viber Пожар в нежилом доме произошел в Новосибирской области

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Пожар в доме, который находится в поселке Пушкино под Дзержинском, произошел 3 октября примерно в 17:30. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области.

Прибывшие на место ЧП спасатели увидели, что горит помещение общей площадью в 120 квадратных метров.

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По данным правоохранителей, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Проводится расследование.

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