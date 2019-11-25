Пожар в нефтяной шахте в Коми локализовали

По состоянию на 07:00 утра пожар в горной выработке локализован на площади в две тысячи квадратных метров.

К ликвидации последствий задымления привлекли 97 человек и 11 единиц техники, в том числе 76 человек и шесть единиц техники — от МЧС.

Причина возгорания не установлена, уточнил ТАСС. В МЧС заметили, что оно носило экзогенный характер, то есть произошло из-за воздействия каких-либо внешних факторов.

«Все происходит под землей, это экзогенный пожар. Прогнозов по его ликвидации нет», — подчеркнули в МЧС.

Два шахтера пропали при пожаре в Коми Подробнее

Сотрудник пресс-службы ведомства Ольга Лоншакова уточнила, что работу в шахте № 1 полностью остановили. Еще две шахты «Яреганефти» работают в штатном режиме. Угроза для них отсутствует.

Пожар, заметили в республиканском МЧС, уже удалось локализовать. Как только пламя потушат, все полномочия передадут Ростехнадзору. Тогда же можно будет говорить о причинах, которые повлекли за собой возгорание.

Во время пожара в шахте без вести пропали два человека. На поверхность вывели 33 рабочих. Девять горняков находились под землей на безопасном расстоянии от пламени. С тремя из них потеряли связь, одного шахтера позже обнаружили живым.