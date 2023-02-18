Эксклюзив 18 февраля 2023, 19:49 Пожар в недостроенном таунхаусе вспыхнул на северо-западе Москвы Источник «360»: утеплитель на 50 «квадратах» загорелся в недостроенном таунхаусе в Москве

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Недостроенный таунхаус загорелся на улице Саломеи Нерис на северо-западе Москвы, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По предварительным данным, возгорание возникло на третьем этаже.

Источник уточнил, что в здании загорелся утеплитель и деревянный обрешетник. Огонь успел распространиться на площади 50 квадратных метров.

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Прибывшие спасатели оперативно локализовали, а затем ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал, добавил собеседник «360».

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