  • Пожар в научном центре под Новосибирском потушили

    16 сентября 2019, 15:44

    Наза Салех Захи

    Пожар в реконструируемом здании центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» под Новосибирском ликвидировали. Возгорание возникло после хлопка газа.
    Пожар в научном центре под Новосибирском потушили

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    «По предварительным данным, в момент происшествия в здании велись ремонтные работы. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Какой-либо угрозы для населения нет», — об этом заявили РИА «Новости» в ГУМЧС по региону.

    На место выехали пожарные расчеты Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС. Всего на месте ЧП работали 38 человек и 13 единиц техники.

    Пожарные полностью проверили шестиэтажное здание. Очаг возгорания был обнаружен на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

    В ведомстве отметили, что ЧП, предположительно, произошло во время подготовки к покраске. Один человек пострадал. Он получил ожог второй и третьей степени рук и ног и был доставлен в ожоговый центр.

    Глава наукограда Кольцово Николай Красников, где находится «Вектор», отметил отсутствие биологической угрозы из-за пожара.