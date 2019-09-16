Пожар в научном центре под Новосибирском потушили
Газовый баллон взорвался в научном центре Роспотребнадзора в НовосибирскеПодробнее
«По предварительным данным, в момент происшествия в здании велись ремонтные работы. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Какой-либо угрозы для населения нет», — об этом заявили РИА «Новости» в ГУМЧС по региону.
На место выехали пожарные расчеты Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС. Всего на месте ЧП работали 38 человек и 13 единиц техники.
Пожарные полностью проверили шестиэтажное здание. Очаг возгорания был обнаружен на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
В ведомстве отметили, что ЧП, предположительно, произошло во время подготовки к покраске. Один человек пострадал. Он получил ожог второй и третьей степени рук и ног и был доставлен в ожоговый центр.
Глава наукограда Кольцово Николай Красников, где находится «Вектор», отметил отсутствие биологической угрозы из-за пожара.