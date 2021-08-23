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    23 августа 2021, 06:07

    Пожар в нацпарке «Бузулукский бор» в Самарской области распространился на 100 гектаров

    Валерия Шафирко

    Спасатели продолжают борьбу с природным пожаром на юго-востоке Самарской области. Площадь пожара в национальном парке «Бузулукский бор» составляет 100 гектаров, в общей сложности огнем пройдено пять тысяч тысяч гектаров, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС.

    Пожар в нацпарке «Бузулукский бор» в Самарской области распространился на 100 гектаров

    «Площадь активного горения на территории национального парка „Бузулукский Бор“ составляет 100 гектаров. Площадь, пройденная огнем, составила около пяти тысяч гектаров», — приводит агентство сообщение спасательного ведомства.

    Пожар в нацпарке «Бузулукский бор» в Самарской области распространился на 100 гектаров | Изображение 1Источник фото: ГУ МЧС России по Самарской области

    К тушению огня привечено три пожарных поезда. Авиацией МЧС России совершено 16 сбросов общим объемом порядка 300 тонны воды, отмечается в сообщении.

    Пожар в нацпарке «Бузулукский бор» в Самарской области распространился на 100 гектаров | Изображение 2Источник фото: ГУ МЧС России по Самарской области

    Пожар перешел на село Немчанка. В результате огнем уничтожено 16 строений, в том числе восемь жилых домов. Два человека эвакуированы в ГБУЗ СО «Борская ЦРБ», говорится в сообщении, на личном транспорте уехали 38 человек.

    Для тушения пожара привлечено свыше 600 человек и порядка 150 единиц техники.

    Вечером в воскресенье МЧС сообщало, что пожар прошел 1,5 тысячи гектаров. Сохранялась угроза на распространение в населенные пункты, в том числе на село Борское.