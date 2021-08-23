Пожар в нацпарке «Бузулукский бор» в Самарской области распространился на 100 гектаров

Спасатели продолжают борьбу с природным пожаром на юго-востоке Самарской области. Площадь пожара в национальном парке «Бузулукский бор» составляет 100 гектаров, в общей сложности огнем пройдено пять тысяч тысяч гектаров, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС.

«Площадь активного горения на территории национального парка „Бузулукский Бор“ составляет 100 гектаров. Площадь, пройденная огнем, составила около пяти тысяч гектаров», — приводит агентство сообщение спасательного ведомства.

К тушению огня привечено три пожарных поезда. Авиацией МЧС России совершено 16 сбросов общим объемом порядка 300 тонны воды, отмечается в сообщении.

Пожар перешел на село Немчанка. В результате огнем уничтожено 16 строений, в том числе восемь жилых домов. Два человека эвакуированы в ГБУЗ СО «Борская ЦРБ», говорится в сообщении, на личном транспорте уехали 38 человек.

Для тушения пожара привлечено свыше 600 человек и порядка 150 единиц техники.

Вечером в воскресенье МЧС сообщало, что пожар прошел 1,5 тысячи гектаров. Сохранялась угроза на распространение в населенные пункты, в том числе на село Борское.