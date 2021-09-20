Пожар в Муроме унес жизни двоих людей

Пожар, унесший жизни двоих людей, произошел в многоэтажном жилом доме в Муроме по адресу улица Октябрьская, 100, 19 сентября. Там загорелась одна из квартир. Соседи вызвали на место происшествия пожарных. Об этом сообщил «Царьград».

Пожар произошел в квартире на восьмом этаже. Спасателям удалось вынести из пожара женщину 1949 года рождения, однако она скончалась из-за полученных травм по дороге в больницу.

Также на месте пожара обнаружили тело мужчины 1971 года рождения. Следователи предполагают, что пожар могло спровоцировать несоблюдение норм безопасности во время курения.

Огонь не успел распространиться на другие квартиры. Спасатели эвакуировали из дома 25 человек, в том числе 2 ребенка. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 22 человека.