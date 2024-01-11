Происшествия 11 января 2024, 04:53 Пожар в Москве начался в административном здании на шоссе Энтузиастов МЧС РФ: пожар площадью 2 тыс. кв. м локализовали в Москве на шоссе Энтузиастов

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В Москве на шоссе Энтузиастов загорелось одноэтажное административно-производственное здание. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что огонь распространился по площади примерно 2000 квадратных метров. К месту ЧП последовал пожарный поезд.

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К 04:15 спасатели локализовали пожар. Информации о пострадавших нет.

Еще один пожар этой ночью начался в поселке Обухово в Богородском округе Московской области. Горела кровля цеха по производству полимерной продукции. К тушению привлекли более 100 спасателей и 33 единицы техники. Огонь разгорелся по площади восемь тысяч «квадратов». Пламя удалось локализовать примерно в 03:30. По неуточненным данным в ходе происшествия никто не пострадал. Работники предприятия сами покинули здание и ждали прибытия сотрудников МЧС.