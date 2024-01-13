Эксклюзив 13 января 2024, 12:10 Пожар в Москве на Кутузовском проспекте локализовали Источник «360»: пожар на Кутузовском проспекте в Москве удалось локализовать

Читать 360tv в

Пожар в строящемся здании на Кутузовском проспекте в Москве локализовали на площади около 400 квадратных метров. Об этом сообщил источник «360».

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На момент съемки от строящейся высотки валил серый дым.

Реклама

По предварительным данным, возгорание произошло 13 января на складе лакокрасочных изделий на третьем этаже по адресу, Кутузовский проспект, 32, корпус 2. Предполагается, что в будущем в этом же здании расположится офис Сбербанка. Огонь начал распространяться ниже. Строители эвакуировались из здания самостоятельно. Данных о пострадавших не поступало, уточнила пресс-служба столичного управления МЧС.

Еще один крупный пожар удалось локализовать в Шушарах под Петербургом. Там загорелись складские помещения Wildberries. На месте работали около двух тысяч спасателей. Площадь возгорания достигла 70 тысяч квадратных метров. Никто не пострадал.