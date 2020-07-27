Пожар в московском СИЗО № 6 начался на складе постельных принадлежностей

Огонь в московском СИЗО № 6 вспыхнул в подвальном помещении. Речь идет о складе постельных принадлежностей.

Об этом журналистам рассказал начальник ГУ МЧС России по городу Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов.

Площадь пожара составляет всего лишь 50 квадратных метров, но этот пожар представляет собой склад в подвальном помещении — склад постельных принадлежностей. Матрасы, подушки, одеяла и так далее Сергей Желтов.

Он отметил, что сигнал о возгорании в следственном изоляторе поступил в МЧС в 16:17. Менее чем за два часа пожар удалось локализовать. Ему присвоили повышенный ранг сложности — на месте продолжают работать 48 сотрудников и 14 единиц техники.

Возгорание произошло в трехэтажном здании — одном из трех корпусов женского следственного изолятора. С верхних этажей эвакуировали 650 заключенных — их разместили в соседних зданиях. Погибших и пострадавших, по данным собеседника, нет.

Спасатели локализовали пожар в 17:44, после чего начали параллельную разборку. По словам Желтова, в скором времени огонь полностью потушат.