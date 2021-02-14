Пожар в московском хостеле локализовали на площади в 500 «квадратов». Видео

Площадь пожара в расположенном в центре Москвы хостеле увеличилась до 500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий, сейчас возгорание локализовали.

Об этом «360» сообщили в МЧС по Москве. В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре на Мясницкой улице в центре Москвы поступило в 19:48. Загорелось здание старой постройки с деревянными перекрытиями. В нем располагались кафе, ресторан и хостел. До прибытия пожарных администрация эвакуировала около 40 человек.

«Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий первых и вторых этажей. Благодаря слаженной работе пожарных, в 21:40 пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Личный состав работает с соблюдением правил охраны труда. Информации о пострадавших и погибших не поступало», — отметили в ведомстве.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

В 20:18 появились сообщения о том, что открытое горение удалось ликвидировать. Однако через некоторое время пожар вновь разгорелся и начал быстро распространяться, достигнув 500 квадратных метров, уточнили в МЧС. Там добавили, что пламя охватило первый и второй этажи и кровлю.

UPD: В 22.07 пожар был ликвидирован.