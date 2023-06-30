Происшествия 30 июня 2023, 16:15 Пожар в многоквартирном доме в Челябинске унес жизнь пенсионерки

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Пожар произошел на улице Клары Цеткин в Челябинске. Там загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщили ФедералПресс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Пламя охватило дом ночью 30 июня. Спасатели эвакуировали из здания 30 жильцов. Четырех из них, включая детей, пришлось эвакуировать с помощью спасательного оборудования. В результате возгорания одна пенсионерка погибла. Спасти ее не удалось, написали «Новые Известия».