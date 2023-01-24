Эксклюзив 24 января 2023, 06:00 Ребенка и трех взрослых спасли из горящей квартиры в Москве Источник «360»: пожарные спасли 4 человек из горящей квартиры на западе Москвы РИА «Новости»

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Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного жилого дома на западе Москвы, сообщил источник «360». Информация о ЧП поступила в экстренные службы около 04:35 24 января.

Пожар зафиксировали в доме по улице Боженко в районе Кунцево. Загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже, огонь охватил 50 квадратных метров. По данным источника, с третьего этажа пламя перешло на балкон четвертого.

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Спасатели не могли попасть в квартиру, однако им удалось спасти четырех человек — трех взрослых и ребенка.

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В 05:10 было открытое горение ликвидировали. Обстоятельства и причины возгорания выясняются.