Происшествия 02 апреля 2024, 13:16 Пожар в многоквартирном доме произошел на улице Антонова в Пензе

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Комната площадью семь квадратных метров полностью выгорела в результате пожара в многоквартирном доме в Пензе. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России по региону.

Случай произошел 1 апреля на улице Антонова. На месте ЧП работали 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

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Погибших и пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.