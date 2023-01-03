Эксклюзив 03 января 2023, 15:48 Пожар в многоэтажке Новосибирска из-за петард в новогоднюю ночь попал на видео Жительница Новосибирска рассказала о пожаре на балконе квартиры в Новый год из-за петард

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Празднование Нового года переросло в кошмар для некоторых жителей дома по улице Татьяны Снежиной в Новосибирске: запущенные в воздух салюты попали в окна балконов, начался пожар. Об этом «360» рассказала потерпевшая Дарья.

Всего загорелись четыре балкона — по два на шестом и десятом этажах.

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Дарья рассказала, что сразу после встречи Нового года легла спать и в какой-то момент услышала звук петард.

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«В начале первого мужчина с ребенком вышел запускать салют, но неправильно его установил. Весь напор огней пошел в наш дом. Ко мне в балкон залетела петарда, начался пожар», — уточнила она.

Потерпевшая отметила, что огонь с ее балкона перешел на соседний. Жильцов в квартире не было, поэтому пришлось ломать дверь.

«Сразу вызвали МЧС. Правда, мне потом плохо стало, чуть ли сознание не потеряла. Сейчас уже все в порядке, только настроения нет», — отметила женщина.

По словам Дарьи, на ее балконе сгорели вещи, приготовленные для переезда в другую квартиру.

«Они были так все хорошо упакованы, кроватку вот приобретали. Написали заявление в полицию, но виновного еще не нашли, тишина», — заключила потерпевшая.

Возгорание балкона многоквартирного дома произошло из-за запущенного салюта в Красноярске. На тушение огня приезжали 11 человек личного состава МЧС.