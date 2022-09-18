Пожар в многоэтажке на северо-западе Москвы сняли на видео | 360°

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Пожар в многоэтажке на северо-западе Москвы сняли на видео

Источник «360»: два человека пострадали при пожаре в многоэтажке на северо-западе Москвы

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Пожар произошел в жилом доме на улице Демьяна Бедного на северо-западе Москвы. По предварительным данным, возгорание началось на балконе шестого этажа, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Пламя вспыхнуло в доме № 17, корпус 3. Огонь быстро распространился выше, на седьмой этаж. На кадрах с места происшествия видно, как из окон многоэтажного здания валил густой дым.

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В региональном ГУ МЧС сообщили, что специалисты выехали по заявке по указанному адресу в 10:25. Расчетам пожарных удалось ликвидировать возгорание через 35 минут.

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«Один человек был спасен из горящей квартиры и передан бригаде медиков скорой помощи», — сказали в МЧС.

Других комментариев в ведомстве не предоставили. Источник в экстренных службах рассказал «360», что при пожаре пострадали два человека.

Москва

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