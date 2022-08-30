Пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы сняли на видео

Жильцы дома на улице Вавилова на юго-западе Москвы сообщили о пожаре в квартире на седьмом этаже. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как из окна поднимается густой дым бело-серого цвета. Для тушения на место прибыли пожарные.

В столичном главке МЧС «360» сообщили, что очаг пожара располагался на кухне. Пламя распространилось на площади один квадратный метр.

Приехавшие по вызову пожарные все потушили. По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших.