Пожар в многоэтажке на Бусиновской Горке в Москве сняли на видео | 360°

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Пожар в многоэтажке на Бусиновской Горке в Москве сняли на видео

Источник «360»: пожар произошел на седьмом этаже жилого дома на Бусиновской Горке в Москве

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Пожар произошел в жилом доме № 1, корпус 2, на улице Бусиновская Горка в Москве. По предварительным данным, возгорание случилось на седьмом этаже, сообщил источник «360».

На кадрах с места происшествия из окон здания валил густой дым. В региональном ГУ МЧС сообщили, что специалисты прибыли по заявке по указанному адресу и ликвидировали возгорание. Других комментариев в ведомстве не предоставили. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Накануне крупный пожар произошел в доме на улице Красного Маяка. В результате ЧП пострадали три человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. По данным источника «360», в квартире, где вспыхнул пожар, живет женщина, злоупотребляющая запрещенными веществами. В прошлом ее судили за убийство.

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