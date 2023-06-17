Происшествия 17 июня 2023, 02:59 Пожар в многоэтажке Белгорода полностью потушили Губернатор Гладков: пожар в жилом доме в центре Белгорода потушен, пострадавших нет Telegram-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Спасатели полностью потушили пожар в 19-этажном доме в Белгороде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших.

«Предварительно горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры», — написал губернатор.

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Однако жителям пострадавшего дома предложили временное расселение.

Гладков добавил, что пострадавшие жилые помещения и котельную начнут восстанавливать после проведения оценки ущерба.

Ранее сообщалось, что в центре города на Свято-Троицком бульваре около полуночи загорелась жилая многоэтажка. Жителей дома эвакуировали.

Накануне крупный пожар произошел в Курской области. Горел склад с пухом компании «Бел-Поль», которая является одним из крупнейших производителей одеял и подушек. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть в результате атаки дрона ВСУ.