17 июня 2023, 02:59
Пожар в многоэтажке Белгорода полностью потушили
Губернатор Гладков: пожар в жилом доме в центре Белгорода потушен, пострадавших нет
Спасатели полностью потушили пожар в 19-этажном доме в Белгороде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших.
«Предварительно горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры», — написал губернатор.
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Однако жителям пострадавшего дома предложили временное расселение.
Гладков добавил, что пострадавшие жилые помещения и котельную начнут восстанавливать после проведения оценки ущерба.
Ранее сообщалось, что в центре города на Свято-Троицком бульваре около полуночи загорелась жилая многоэтажка. Жителей дома эвакуировали.
Накануне крупный пожар произошел в Курской области. Горел склад с пухом компании «Бел-Поль», которая является одним из крупнейших производителей одеял и подушек. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть в результате атаки дрона ВСУ.
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