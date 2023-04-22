Происшествия 22 апреля 2023, 08:40 Пожар в металлическом цехе по утилизации отходов в Люберцах полностью потушили Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Пожар в металлическом цехе по утилизации отходов в Люберцах полностью ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России.

Справиться с огнем удалось к 08:15. Пострадавших нет.

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Возгорание произошло неподалеку от деревни Машково Люберецкого городского округа Подмосковья. Пожар распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось локализовать его в 06:12. Угрозы того, что огонь перекинется на соседние здания, не было.

В тушении пожара задействовали 38 человек и 11 спецмашин.

МЧС опубликовало фото и видео с места происшествия. Также кадрами делились очевидцы. Отмечалось, что столб дыма, поднимающийся от горящего цеха, виден за несколько километров.