22 апреля 2023, 08:40
Пожар в металлическом цехе по утилизации отходов в Люберцах полностью потушили
Пожар в металлическом цехе по утилизации отходов в Люберцах полностью ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России.
Справиться с огнем удалось к 08:15. Пострадавших нет.
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Возгорание произошло неподалеку от деревни Машково Люберецкого городского округа Подмосковья. Пожар распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось локализовать его в 06:12. Угрозы того, что огонь перекинется на соседние здания, не было.
В тушении пожара задействовали 38 человек и 11 спецмашин.
МЧС опубликовало фото и видео с места происшествия. Также кадрами делились очевидцы. Отмечалось, что столб дыма, поднимающийся от горящего цеха, виден за несколько километров.
Пожары
МЧС РФ
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