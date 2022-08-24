Пожар в Мариуполе вышел из поля в город

Сильный пожар начался в Левобережном районе Мариуполя, он начался в поле, но потом добрался до жилого сектора. Об этом рассказало РИА «Новости».

Корреспондент информационного агентства сообщил, что пожар начался в поле в 14:00 (совпадает с Москвой) и уже через 10 минут достиг жилого района. Из-за сильного ветра пламя поднималось на высоту до шести метров.

На месте работают пожарные расчеты МЧС Донецкой Народной Республики. Также самостоятельно тушить пламя пытаются горожане. Причина возникновения огня пока неизвестна. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с лесными пожарами нужно действовать на опережение, оказывать помощь людям, сохранять лесной фонд и животный мир. Глава государства отметил, что борьба с лесными пожарами по всей Европе проходит сложно и требует привлечения масштабных ресурсов. Ситуацию осложняют аномальные погодные условия.