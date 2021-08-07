Пожар в Луховицах локализовали

Природный пожар на территории Луховиц локализовали на площади в 3,5 гектара. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС. В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности уточнили, что огонь начался на территории летно-исследовательского института имени Громова. Для его тушения вылетели два вертолета Московского авиационного центра.

Изначально сообщалось, что огонь возник на военном полигоне Ольшанский городского округа Луховицы. Но в Министерстве обороны России эту информацию опровергли. Там пояснили, что территория не находится в их ведомстве и не является военным полигоном.