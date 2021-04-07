Пожар в Люберцах локализован. Видео

Пожар, вспыхнувший в складском помещении в московских Люберцах, локализовали на площади шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

К тушению пожара привлечено более 100 человек и 32 единиц техники.

«В 21.15 пожар локализован, информация о пострадавших не поступала», — отметили в МЧС.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Очевидец рассказал «360», что дым появился около 19:00. В восьмом часу воспламенился второй этаж. Примерно через час — третий этаж загорелся.

«Когда возвращался с работы, дышать вообще невозможно было. За две-три минуты можно было задохнуться. Вдохнешь — и дым тебя душит. Это катастрофа, ничего не видно», — рассказал Артем.

Видео: МЧС