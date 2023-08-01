Происшествия 01 августа 2023, 14:53 Пожар в Люберцах локализовали на площади 1300 квадратных метров МЧС сообщило о локализации пожара рядом с «Леруа Мерлен» в Люберцах на 1,3 тыс. кв. м

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Возгорание в Люберцах локализовали. Площадь пожара в ангарах достигла 1300 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

«В 13:47 локализация пожара на площади 1300 квадратных метров», — объявили спасатели.

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Тушение, по их информации, осложнила высокая пожарная загрузка внутри ангаров. В прокуратуре заявили, что помещения использовали для производства шин.

Экстренные службы получили вызов на Котельнический проезд недалеко от гипермаркета «Леруа Мерлен» в Люберцах в 12:17. К моменту приезда пожарно-спасательных подразделений горел один ангар, но потом огонь распространился еще на два.

Специалисты создали два участка тушения, нарастили группировку до 80 человек и 29 единиц техники, направили пожарный поезд. К вылету подготовили вертолеты МЧС. По одной из версий, возгорание началось во время сварочных работ.