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    19 января 2022, 14:49

    Пожар в Ленинградской области унес жизни троих человек — СМИ

    Арина Бобкова

    Серьезный пожар произошел в поселке Рощино в Ленинградской области. В результате скончались три человека. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    18 января загорелась квартира на улице Шалавина. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тела 56-летнего мужчины и 65-летней женщины. При этом еще одного человека эвакуировали, однако он скончался в карете скорой помощи. Тела направили на медицинскую экспертизу для выяснений причин смерти.