Серьезный пожар произошел в поселке Рощино в Ленинградской области. В результате скончались три человека. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

18 января загорелась квартира на улице Шалавина. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тела 56-летнего мужчины и 65-летней женщины. При этом еще одного человека эвакуировали, однако он скончался в карете скорой помощи. Тела направили на медицинскую экспертизу для выяснений причин смерти.