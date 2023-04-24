Происшествия 24 апреля 2023, 11:45 Пожар в лаборатории привел к смерти инженера РАН во Владивостоке Инженер РАН погиб из-за возгорания в лаборатории во Владивостоке Pxhere

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Ведущий инженер Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН погибла во Владивостоке из-за возгорания в лаборатории. После происшествия возбудили уголовное дело, сообщила прокуратура Приморского края.

Научный сотрудник погибла 10 апреля. Возгорание произошло, когда инженер пересевала культуру клеток растений и работала с реагентами.

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«Сотрудник лаборатории 1949 года рождения получила ожоги третьей и четвертой степени 70% поверхности тела», — уточнили в прокуратуре Приморского края.

Ведущий инженер скончалась 19 апреля в медицинской организации. Прокуратура Советского района Владивостока провела проверку и выяснила, что сотрудница лаборатории в период работы официально находилась на листке нетрудоспособности. Ведомство установило, что женщину допустили к работе с нарушениями технологического процесса.

Прокурор района направил результаты проверки в орган предварительного расследования. После рассмотрения материалов возбудили уголовное дело по статье о смерти человека по неосторожности из-за нарушения требований охраны труда.

Ранее во Владивостоке произошел пожар на складе на улице Фадеева. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метра. Пожар тушили 75 спасателей.