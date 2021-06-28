Пожар в квартире в Москве перепутали со взрывом

В квартире на улице Башиловской в Москве произошел пожар. Местные жители уверены, что произошел взрыв, однако официально это не подтвердилось.

О произошедшем «360» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, ударной волной выбило окна на балконе, после чего людей стали эвакуировать. Однако в МЧС взрыв не подтвердили, сообщив, что это был лишь небольшой пожар.

«Группа выезжала на возгорание. Там пятиэтажный дом, произошло возгорание мебели в квартире на втором этаже. Площадь составила пять квадратных метров. Ликвидировано», — сообщили в столичном главке МЧС.