Происшествия 23 декабря 2022, 10:10 Пожар в квартире на Урале унес жизни двоих детей и взрослого

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Серьезный пожар произошел в городе Богданович Свердловской области. Там загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

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Пламя распространилось на площади в 30 квадратных метров. На место происшествия прибыли 13 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Из здания вывели 13 человек, однако троих спасти не удалось. В пожаре погибли двое детей и один взрослый. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.