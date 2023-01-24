Эксклюзив 24 января 2023, 06:38 Пожар в квартирах на западе Москвы потушили на площади 60 кв. м МЧС: в Кунцево на западе Москвы загорелись две квартиры на площади 60 кв. м Пресс-служба МЧС

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Пожар в Кунцево на западе Москвы ликвидировали. Горели квартиры на третьем и четвертом этажах жилого дома, площадь возгорания достигла 60 квадратных метров. Спасли пять человек, рассказали «360» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Возгорание на улице Боженко произошло рано утром 24 января. Загорелась квартира на третьем этаже, огонь перекинулся на четвертый. Его потушили на площади 60 квадратных метров и спасли пять человек.

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«В ходе тушения пожара спасено пять человек, двоих из них осмотрели медики», — рассказали в МЧС.

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Источник «360» уточнил, что один из спасенных — ребенок. Его госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения. В общей сложности из дома вывели 25 человек. Пожар начался в двухкомнатной квартире на третьем этаже, а потом перешел на балкон сверху. Огонь потушили к 05:10, причину пожара выяснят специалисты.