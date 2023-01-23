Происшествия 23 января 2023, 14:11 Пожар в Курортном районе Петербурга привел к гибели женщины

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Минувшим вечером, 22 января, в Курортном районе Петербурга загорелся одноэтажный дом на Ромашковой улице. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.

Пожар тушили в течение часа два пожарных расчета. Огонь распространился по всей площади здания. Когда спасателям удалось справиться с возгоранием, они обнаружили тело женщины.

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По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность погибшей и причины пожара.

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