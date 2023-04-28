Происшествия 28 апреля 2023, 12:25 Пожар в курганском селе Юрахлы локализовали МЧС России: огонь в селе Юрахлы в Курганской области локализован Pxhere

Читать 360tv в

Пожарные локализовали возгорание в селе Юрахлы в Курганской области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В 11:39 [по московском времени] пожар локализован», — уточнили в ведомстве.

Реклама

По данным министерства, днем 28 апреля в селе Юрхалы Варгашинского муниципального округа началось возгорание. Огонь охватил хозпостройки на площади 800 квадратных метров и ландшафт на территории 100 гектаров.

К ликвидации огня приступили пожарно-спасательные подразделения. Всего с пламенем боролись более 40 человек и 15 единиц техники. К месту пожара направили пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. В превентивных мерах спасатели начали эвакуацию населения.

В Курганской области несколько дней бушуют пожары. Накануне в Кургане и Кетовском муниципальном округе вводили режим ЧС. Огонь уничтожил 130 строений в трех населенных пунктах региона.

По данным областной прокуратуры, пострадавшим от пожаров при ЧС людям выплатят от 10 до 50 тысяч рублей. Оставшимся без домов — от 100 до 300 тысяч рублей.