Пожар в крупнейшем торговом центре Чечни потушили

Пожар в торговом центре «Гранд-парк» в Грозном удалось потушить. Об этом в личном Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В пресс-службе республиканского управления МЧС «360» уточнили, что открытое горение ликвидировали в 21:58.

«Пожар потушен! По данным правоохранительных органов жертв и пострадавших нет», — написал Кадыров.

Ранее в пресс-службе республиканского управления МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 700 квадратных метров. Возгорание произошла на третьем этаже торгового центра.

После того, как возникло возгорание, в «Гранд-парке» оперативно провели эвакуацию. Для тушения привлекли спецавиацию.

Пожар в крупнейшем торговом центре Чечни локализовали Подробнее

Пожар в торговом центре «Гранд-парк» в Грозном вспыхнул 19 сентября. На место тушения сразу выехали 12 единиц пожарной техники и 50 сотрудников экстренных служб.

Торговый центр «Гранд-парк» открылся в столице Чечни в 2013 году. Площадь постройки составляет около 43 тысяч квадратных метров. «Гранд-парк» является крупнейшим в республике торговым комплексом.