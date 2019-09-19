Пожар в крупнейшем торговом центре Чечни потушили
«Пожар потушен! По данным правоохранительных органов жертв и пострадавших нет», — написал Кадыров.
Ранее в пресс-службе республиканского управления МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 700 квадратных метров. Возгорание произошла на третьем этаже торгового центра.
После того, как возникло возгорание, в «Гранд-парке» оперативно провели эвакуацию. Для тушения привлекли спецавиацию.
Пожар в крупнейшем торговом центре Чечни локализовалиПодробнее
Пожар в торговом центре «Гранд-парк» в Грозном вспыхнул 19 сентября. На место тушения сразу выехали 12 единиц пожарной техники и 50 сотрудников экстренных служб.
Торговый центр «Гранд-парк» открылся в столице Чечни в 2013 году. Площадь постройки составляет около 43 тысяч квадратных метров. «Гранд-парк» является крупнейшим в республике торговым комплексом.