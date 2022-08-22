Пожар в Красносельском районе унес жизнь человека

Пожар произошел в Красносельском районе Ленинградской области. Там загорелся одноэтажный частный дом на Республиканской улице. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Но место происшествия прибыли сотрудники противопожарной безопасности в составе 15 человек личного состава и трех единиц спецтехники. Ликвидировать пламя удалось спустя полчаса. В результате возгорания скончалась женщина. В ближайшее время специалисты установят личность погибшей.