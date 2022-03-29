Пожар в Красноярском крае унес жизни троих человек

Серезный пожар произошел в многоквартирном доме в городе Канск Красноярского края. В результате три человека погибли, еще пять получили травмы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на краевой главк МЧС.

Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось примерно через час после прибытия спасателей.

«Есть пострадавшие — восемь человек (все взрослые). Трое из них погибли», — сообщили в ведомстве.

Всех пострадавших госпитализировали. На данный момент информации об их состоянии не поступало. Двоих человек удалось спасти, они не пострадали.