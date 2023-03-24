Происшествия 24 марта 2023, 01:27 Пожар в Красногвардейском районе Петербурга привел к эвакуации жителей дома

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Пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Загорелась двухкомнатная квартира в доме на улице Казанской. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Петербургу.

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Возгорание произошло в четверг, 23 марта. Пламя охватило площадь в пять квадратных метров. На место происшествия прибыли 15 человек личного состава МЧС. Они эвакуировали троих жителей дома. Справиться с огнем удалось за 20 минут. Информации о погибших и пострадавших не поступало.