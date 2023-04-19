Происшествия 19 апреля 2023, 15:37 Пожар в Краснодарском крае уничтожил дом семьи, в которой жили 10 приемных детей

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Пожар произошел в хуторе Красном Павловского района Краснодарского края. Там загорелся дом, в котором проживала семья с 10-ю приемными детьми. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные пресс-службы муниципалитета.

Пожар произошел 19 апреля. Огонь разгорелся в подсобном помещении, после чего перекинулся дом. Огонь распространился на площади свыше 100 квадратных метров. Семья смогла покинуть здание, никто из них не пострадал.

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«Сейчас погорельцы разместились у родственников. Но уже сегодня смогут переехать в другое свое жилье. Разумеется, им помогают с вещами. Власти района не остаются в стороне от такой беды у людей», — рассказали в ведомстве.