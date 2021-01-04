Пожар в Краснодарском крае охватил 129 гектаров леса

В Краснодарском крае загорелось 129 гектаров леса. Из них три гектара — это территория Сочинского национального парка.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана», по состоянию на 4 января на территории России действовало три лесных пожара на площади 129 гектаров.

«Один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади три гектара (Краснодарский край — ФГБУ „Сочинский национальный парк“)», — приводит агентство текст пресс-релиза.

Огонь тушат 345 человек, 69 единиц техники и одно воздушное судно. В двух районах Краснодарского края ввели особый противопожарный режим.

Сочинский национальный парк создали в 1983 году, чтобы сохранить уникальные природные комплексы Черноморского побережья Кавказа и заниматься там наукой. Он занимает территорию около двух тысяч квадратных километров.