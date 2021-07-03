Пожар в краснодарской пятиэтажке потушили

В Краснодарском крае пожарные справились с возгоранием в пятиэтажке, сообщили в региональном главке МЧС. Из объятого пламенем дома ранее эвакуировали 100 человек.

«В 02:12 — ликвидация пожара», — сказали в ведомстве без уточнения информации по пострадавшим. На месте ЧП работала оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и оперативный штаб ГУ МЧС России по краю. Пятиэтажный жилой дом на улице Ярославского загорелся поздно вечером 2 июля. Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, но вскоре локализовали. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил городским властям оказать помощь пострадавшим.