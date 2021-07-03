03 июля 2021, 02:54
Пожар в краснодарской пятиэтажке потушили
В Краснодарском крае пожарные справились с возгоранием в пятиэтажке, сообщили в региональном главке МЧС. Из объятого пламенем дома ранее эвакуировали 100 человек.
«В 02:12 — ликвидация пожара», — сказали в ведомстве без уточнения информации по пострадавшим.
На месте ЧП работала оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и оперативный штаб ГУ МЧС России по краю.
Пятиэтажный жилой дом на улице Ярославского загорелся поздно вечером 2 июля. Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, но вскоре локализовали.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил городским властям оказать помощь пострадавшим.