Пожар в краснодарской многоэтажке унес жизни двоих человек | 360°

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Пожар в краснодарской многоэтажке унес жизни двоих человек

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Серьезный пожар произошел в Краснодаре. Там загорелся многоэтажный дом на улице Ставропольская. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из дома 63 человека. В результате возгорания два человека скончались.

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«По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», — отметили в ведомстве.

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