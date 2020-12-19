19 декабря 2020, 04:29
Пожар в краснодарской гостинице «Пирамида» потушили. Видео
Пожар в гостинице «Пирамида» в Краснодаре полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.
Ликвидация возгорания произошла в 03:40 мск.
Гостиница на улице Красных партизан загорелась в 23:30 мск 18 декабря. Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. Горела главным образом кровля здания.
Из здания были выведены семь человек, пострадавших не было.
В Москве вечером в пятницу загорелось семиэтажное здание Мосгоргеотреста, в котором хранится архив с данными о подземных коммуникациях столицы. Из строения были эвакуированы около 140 человек, включая 40 жителей жилой части здания. Никто не пострадал. Как и в Краснодаре, пожар произошел на последнем этаже.