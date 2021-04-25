Пожар в коронавирусной больнице Багдада, жертвами которого стали 90 пациентов, распространился за три минуты. У людей не было шансов на спасение, сообщило издание Mawazin News со ссылкой на МВД страны.

Возможность умышленного поджога в министерстве считают маловероятной, указывая, что большинство прошлых несчастных случаев произошло из-за халатности или короткого замыкания.

«Отчеты департамента гражданской обороны показывают, что пожар произошел очень быстро. Огонь распространился по этажам в течение трех минут», — сообщили в МВД.

Там добавили, что первая пожарная команда прибыла через 3,5 минуты после получения сигнала о возгорании.

В сгоревшей больнице не было автоматической системы пожаротушения и системы раннего предупреждения о пожаре. Также распространению огня способствовало использование легковоспламеняющихся материалов. Из них, например, был сделан подвесной потолок.

Всего в больнице находились 120 человек. Непосредственно на пожаре, а также спустя первые сутки погибли 90 человек. Причиной пожара стали взрывы кислородных баллонов.