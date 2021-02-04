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    04 февраля 2021, 10:34

    Пожар в Костроме охватил исторические Большие Мучные ряды. Видео

    Гора Орлов

    Исторические Большие Мучные ряды загорелись в центре Костромы. Пожарные оперативно выехали на место и ликвидировали возгорание.

    Сигнал о возгорании поступил в 07:45 утра, сообщили в пресс-службе костромского управления МЧС. На место происшествия своевременно выехали восемь пожарных машин, автолестница и кареты скорой помощи, чтобы предотвратить возгорание и минимизировать ущерб. Как сообщила МЧС, пожар удалось локализовать.

    В здании задымился электрощиток. Предполагают, там произошло замыкание. Огонь перекинулся на подвал, где расположен склад одного из магазинов.

    Большие Мучные ряды — торгово-складской комплекс и памятник архитектуры Костромы. В нем в данный момент находится множество магазинов.