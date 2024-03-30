Происшествия 30 марта 2024, 13:49 Пожар в корпусе МГТУ имени Баумана ликвидировали МЧС: спасатели ликвидировали пожар в корпусе МГТУ имени Баумана в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в корпусе МГТУ имени Баумана в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 2-й Бауманской улице в Москве», — заявили в пресс-службе.

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Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что на время работы оперативных и экстренных служб движение по улице перекрывали. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Возгорание кровли одного из корпусов МГТУ имени Баумана произошло ранее в субботу. Экстренные службы отмечали, что площадь распространения огня составила около 40 квадратных метров.

В пресс-службе вуза добавили, что ЧП случилось в находящемся на ремонте корпусе, угрозы для студентов и сотрудников не было.