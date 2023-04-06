Происшествия 06 апреля 2023, 17:23 Пожар в коммунальной квартире Санкт-Петербурга унес жизни двоих человек

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Пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Там загорелась коммунальная квартира на улице Косыгина. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональную пресс-службу МЧС.

Информация о возгорании поцступиала 6 апреля в 11:36. Ликвидировать пламя удалось в 11:57. Пламя распространилось в комнате площадью 10 квадратных метров. К тушению привлекли 17 человек личного состава и четыре автомобиля спецтехники.

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В результате возгорания два человека погибли. Еще двое получили травмы, их госпитализировали.