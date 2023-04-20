Эксклюзив 20 апреля 2023, 15:54 Пожар в коллекторе в Троицке оставил без света несколько кварталов — источник Источник «360»: в коллекторе в Троицке загорелись кабели

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В Троицке в коллекторе на Октябрьском проспекте загорелись кабели, сообщил источник «360». Очевидцы предоставили фото и видео с места происшествия. Есть данные о том, что почти половина городского округа осталась без света.

Уточняется, что горение кабелей произошло в коллекторе три на пять метров пимерно на пятиметровой глубине. Местные жители сообщили о густом черном дыме из вентиляционной шахты. На место выехали подразделения МЧС.

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По данным из открытых источников, по адресу Октябрьский проспект, 18, где зафиксировали возгорание, находится автоматическая телефонная станция.

Жители Троицка пожаловались на отсутствие света. Об отключении электричества сообщили в микрорайоне Солнечном, аналогичные обращения поступили от жильцов домов на Калужском шоссе и на Октябрьском проспекте. По данным источника «360», света нет в половине кварталов городского округа.