29 июня 2023, 16:42
Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили
МЧС: пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве ликвидировали, пострадавших нет
Пожар, произошедший в четверг днем в кафе у Ленинградского вокзала, потушили, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании торговой палатки у входа в зал ожидания вокзала поступило в 14:23. Загорелось кафе, расположенное по адресу Комсомольская площадь, дом 3.
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Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Его удалось ликвидировать в 14:52.
Возгорание не повлияло на движение поездов, вокзал продолжил работу в обычном режиме. Северная транспортная прокуратура начала проверку из-за происшествия.
Ранее в Восточном Бирюлеве на юге Москвы сошло с рельсов шесть грузовых вагонов.
РЖД
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