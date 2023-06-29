Происшествия 29 июня 2023, 16:42 Пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве потушили МЧС: пожар в кафе у Ленинградского вокзала в Москве ликвидировали, пострадавших нет tutu.ru

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Пожар, произошедший в четверг днем в кафе у Ленинградского вокзала, потушили, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании торговой палатки у входа в зал ожидания вокзала поступило в 14:23. Загорелось кафе, расположенное по адресу Комсомольская площадь, дом 3.

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Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Его удалось ликвидировать в 14:52.

Возгорание не повлияло на движение поездов, вокзал продолжил работу в обычном режиме. Северная транспортная прокуратура начала проверку из-за происшествия.

Ранее в Восточном Бирюлеве на юге Москвы сошло с рельсов шесть грузовых вагонов.