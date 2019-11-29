Пожар в Югре унес жизни матери и двух детей
Пожар вспыхнул в одноэтажном деревянном доме в селе Чантырья (ХМАО), сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сайт регионального Следственного комитета.
Трагедия произошла 29 ноября. В одной из четырех квартир дома при тушении пожара нашли тела двоих детей и их матери.
Причина возгорания устанавливается. На место пожара приехали руководитель и следователь Урайского межрайонного следственного отдела следственного управления. Кроме того, на месте ведут работы дознаватели МЧС, специалисты «Центроспас-Югория» и сотрудники полиции.