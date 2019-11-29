Пожар в Югре унес жизни матери и двух детей

Трагедия произошла 29 ноября. В одной из четырех квартир дома при тушении пожара нашли тела двоих детей и их матери.

Причина возгорания устанавливается. На место пожара приехали руководитель и следователь Урайского межрайонного следственного отдела следственного управления. Кроме того, на месте ведут работы дознаватели МЧС, специалисты «Центроспас-Югория» и сотрудники полиции.